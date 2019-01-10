Четверг, 10 Января 2019 года
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Премьер Канады осудил решение Японию возобновить китобойный промысел

Политика

Премьер-министр Канады раскритиковал выход Японии из Международной комиссии по промыслу китов

Токио, 10 января 2019, 14:25 — REGNUM  8 января состоялся телефонный разговор между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе беседы Трюдо раскритиковал решение Японии выйти из Международной комиссии по промыслу китов и возобновить китобойный промысел.

По сообщению японского информационного агентства NHK, канадский премьер заявил, что он «считает проблему сохранения китов очень важной» и «активно работает в этом направлении». Абэ ответил коллеге, что вылов китов — это вынужденная мера, так как это является заработком многих японских рыбаков.

20 декабря в правительстве Японии заявили о выходе из комиссии для разрешения китобойного промысла в близлежащих морях своей исключительной экономической зоны. Япония и раньше подвергалась критике за коммерческий вылов китов в водах Антарктического океана под предлогом «научных целей».

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Зарубежная хроника
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