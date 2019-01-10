Глава Сената Казахстана призвал депутатов больше общаться с народом

Астана, , 12:19 — REGNUM Депутаты Сената парламента Казахстана не должны формально относиться к поручениям президента республики Нурсултана Назарбаева, заявил 10 января председатель верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 10 января в пресс-службе Сената.

Токаев считает, что депутаты должны вести с народом живой и заинтересованный разговор о настоящем и будущем республики, в том числе с использованием социальных сетей.

Глава Сената отметил, что депутатскому корпусу и исполнительным органам власти необходимо уделять внимание социальным проблемам и запросам населения. Спикер также рассмотрел основные направления работы Сената в связи с Годом молодежи в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2018 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи. В республике разработана дорожная карта по реализации государственной молодежной политики.

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