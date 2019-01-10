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Японский суд признал жертвами ядерных бомбардировок трех корейцев

Политика

Районный суд в префектуре Нагасаки принял первое в своем роде решение, в котором потребовал от местных властей присвоить статус «хибакуся» трем корейцам

Токио, 10 января 2019, 15:23 — REGNUM  Районный суд японской префектуры Нагасаки принял беспрецедентное решение: он потребовал от муниципальных властей присвоить трем корейцам, мужчинам в возрасте старше 90 лет, статус «жертв атомных бомбардировок» (по-японски «хибакуся»). Ранее мужчины заявили, что японские «милитаристы» заставили их работать на верфи в Нагасаки, когда в 1945 году Соединенными Штатами была сброшена бомба. Корейцы подали иск на вышеуказанный статус для получения бесплатного медицинского страхования.

По сообщению японской информационной газеты «Майнити Симбун», ранее в 1970 году истцам уже отказывали в выдаче удостоверяющего сертификата ввиду отсутствия доказательств «воздействия на них атомной бомбы». Единственным доказательством для корейцев могли бы стать списки принудительных работников на верфи Mitsubishi Heavy Industries, где, по их словам, они и работали. Документы хранятся в Бюро по правовым вопросам Нагасаки, однако на тот момент офис их не предоставил.

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Зарубежная хроника
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