Японский суд признал жертвами ядерных бомбардировок трех корейцев

Токио, , 15:23 — REGNUM Районный суд японской префектуры Нагасаки принял беспрецедентное решение: он потребовал от муниципальных властей присвоить трем корейцам, мужчинам в возрасте старше 90 лет, статус «жертв атомных бомбардировок» (по-японски «хибакуся»). Ранее мужчины заявили, что японские «милитаристы» заставили их работать на верфи в Нагасаки, когда в 1945 году Соединенными Штатами была сброшена бомба. Корейцы подали иск на вышеуказанный статус для получения бесплатного медицинского страхования.

По сообщению японской информационной газеты «Майнити Симбун», ранее в 1970 году истцам уже отказывали в выдаче удостоверяющего сертификата ввиду отсутствия доказательств «воздействия на них атомной бомбы». Единственным доказательством для корейцев могли бы стать списки принудительных работников на верфи Mitsubishi Heavy Industries, где, по их словам, они и работали. Документы хранятся в Бюро по правовым вопросам Нагасаки, однако на тот момент офис их не предоставил.