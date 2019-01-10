Бывший спецпредставитель США выступил против второго саммита США и КНДР

Сеул, , 16:12 — REGNUM Бывший спецпредставитель США по Северной Корее Джозеф Юн раскритиковал инициативу о проведении второго саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который может состояться уже в ближайшее время. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Джозеф Юн убеждён, что подобная встреча легитимизирует обладание Северной Кореи ядерным оружием. Прежде, в ходе переговоров на рабочем уровне, необходимо выработать общий подход к проблеме ядерного разоружения КНДР, определиться с целями и конкретными шагами на этом направлении. В противном случае, Ким Чен Ын может расценить согласие Дональда Трампа на новую встречу как отступление и фактическое признание законного ядерного статуса Северной Кореи, убеждён дипломат.

Впервые Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились 12 июня прошлого года в Сингапуре и договорились двигаться вместе к достижению безъядерного статуса всего Корейского полуострова. Однако с тех пор между сторонами возникло немало разногласий, фактически препятствующих достижению прогресса в данном процессе.