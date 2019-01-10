Четверг, 10 Января 2019 года
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В вооруженных силах Южной Кореи создано командование наземных операций

Политика

В данный момент министерство обороны проводит реорганизацию вооруженных сил

Сеул, 10 января 2019, 15:13 — REGNUM  В рамках масштабной реформы организационной структуры вооружённых сил, министерство обороны Южной Кореи учредило командование наземных операций. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Торжественная церемония прошла 9 января в пригороде Сеула — Йонджине, на ней лично присутствовал министр Чон Кён Ду.

Новая структура придёт на смену первому и третьему командованию, что позволит централизовать систему управления сухопутными войсками и повысить их боевые возможности. Также будет ускорен процесс обмена оперативной информацией. В состав командования войдут семь региональных корпусов и один экспедиционный корпус, а также управление тылового обеспечения, артиллерийская бригада и разведывательное соединение. Начальником нового командования назначен Ким Ын Ён, ранее возглавлявший третью армию.

Вооруженные силы Республики Корея насчитывают 620 тысяч человек, из которых 480 тысяч служат в сухопутных войсках. Президент Мун Чжэ Ин проводит реформу вооруженных сил, нацеленную на сокращение численного состава до полумиллиона человек, упрощение системы управления войсками и повышение общей мобильности и боевой эффективности. Ожидается, что реформа завершится к 2022 году.

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Зарубежная хроника
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