Четверг, 10 Января 2019 года
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Европейские парламентарии не признают легитимность президента Венесуэлы

Политика

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что депутаты на стороне населения Венесуэлы, постоянно подвергающегося унижениям со стороны «диктатуры»

Буэнос-Айрес, 10 января 2019, 14:19 — REGNUM  Список государств и организаций, отказавшихся признать легитимность переизбрания на пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пополнил Европейский парламент.

Как сообщило аргентинское агентство «Infobae», председатель Европейского парламента Антонио Таяни опубликовал запись на своей официальной странице в «Твиттере»: «Никакие фальшивые новости не обелят диктатуру Мадуро. Мы не признаём этот режим». «Мы, члены Европейского парламента, выражаем поддержку венесуэльцам, которых диктатура изо дня в день подвергает угнетению, тяготам бедного и голодного существования. В Венесуэле должна быть восстановлена свобода и демократия и проведены честные выборы», — добавил политик.

Напомним, в мае 2018 г. Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы, набрав около 70% голосов. Инаугурация избранного президента назначена на 10 января. Присягу Мадуро принесёт Верховному суду.

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Зарубежная хроника
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