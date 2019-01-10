Европейские парламентарии не признают легитимность президента Венесуэлы

Буэнос-Айрес, , 14:19 — REGNUM Список государств и организаций, отказавшихся признать легитимность переизбрания на пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пополнил Европейский парламент.

Как сообщило аргентинское агентство «Infobae», председатель Европейского парламента Антонио Таяни опубликовал запись на своей официальной странице в «Твиттере»: «Никакие фальшивые новости не обелят диктатуру Мадуро. Мы не признаём этот режим». «Мы, члены Европейского парламента, выражаем поддержку венесуэльцам, которых диктатура изо дня в день подвергает угнетению, тяготам бедного и голодного существования. В Венесуэле должна быть восстановлена свобода и демократия и проведены честные выборы», — добавил политик.

Напомним, в мае 2018 г. Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы, набрав около 70% голосов. Инаугурация избранного президента назначена на 10 января. Присягу Мадуро принесёт Верховному суду.