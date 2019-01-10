Четверг, 10 Января 2019 года
14:58:35 МСК

Правительство Македонии приняло программу работы на 2019 год

Политика

Среди приоритетных направлений решение проблемы загрязнения воздуха и реализация Охридского соглашения

Правительство Македонии приняло программу работы на 2019 год
Prince Roy
Македония

Тирана, 10 января 2019, 14:58 — REGNUM  На своем 114 заседании правительство Македонии приняло программу работы на 2019 год, в которой нашла отражение общая программа, составленная на период 2017—2020 год.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в качестве приоритетных направлений работы на 2019 год программа выделяет развитие экономики, повышение эффективности труда и уровня жизни населения, вступление Македонии в НАТО и ЕС, борьбу с организованной преступностью и коррупцией, установление верховенства права, построение независимых институтов и функциональной системы местного самоуправления.

Также в приоритете реформы образования и инвестиции в инновации и информационные технологии, снижение загрязнения воздуха, реформа правосудия, полное выполнение Охридского соглашения и создание гражданского общества .

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить