Тирана, , 14:58 — REGNUM На своем 114 заседании правительство Македонии приняло программу работы на 2019 год, в которой нашла отражение общая программа, составленная на период 2017—2020 год.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в качестве приоритетных направлений работы на 2019 год программа выделяет развитие экономики, повышение эффективности труда и уровня жизни населения, вступление Македонии в НАТО и ЕС, борьбу с организованной преступностью и коррупцией, установление верховенства права, построение независимых институтов и функциональной системы местного самоуправления.

Также в приоритете реформы образования и инвестиции в инновации и информационные технологии, снижение загрязнения воздуха, реформа правосудия, полное выполнение Охридского соглашения и создание гражданского общества .