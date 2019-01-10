В НАТО заявили о готовности к диалогу с Москвой по ДРСМД

Москва, , 11:57 — REGNUM Североатлантический альянс настроен на поддержание диалога с Россией по вопросам безопасности в Европе, а также и по перспективам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил 10 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

Несмотря на то, что вопрос сохранения ДРСМД относится в большей мере к сфере взаимоотношений России и США, диалог следует вести и с другими структурами, полагает он.

«Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия — НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД», — цитирует слова Альваргонсалеса ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова к равноправному диалогу с Соединенными Штатами по ДРМСД.

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