Четверг, 10 Января 2019 года
11:55:40 МСК

Челябинск намерены возглавить уже шесть человек

Политика

Документы принимают до 15 января

Челябинск, 10 января 2019, 11:55 — REGNUM  В Челябинске на пост главы города заявились уже шесть человек. Об этом журналистам сообщили в городской думе.

9 января документы подал местный житель Виктор Легенчук. Также пакеты документов сдали Дмитрий Олейник и общественник Василий Московец.

В конце декабря было известно ещё о трёх кандидатах. На тот момент свои документы в конкурсную комиссию предоставили Георгий Невский, Игорь Попов, а также общественник Борис Золотаревский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост мэра освободился в ноябре. Нового главу могут назначить уже в конце февраля. Документы от желающих принимают до 15 января.

Читайте ранее в этом сюжете: На пост мэра Челябинска поступило три заявки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Назначение глав муниципальных образований
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить