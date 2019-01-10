Челябинск намерены возглавить уже шесть человек

Челябинск, , 11:55 — REGNUM В Челябинске на пост главы города заявились уже шесть человек. Об этом журналистам сообщили в городской думе.

9 января документы подал местный житель Виктор Легенчук. Также пакеты документов сдали Дмитрий Олейник и общественник Василий Московец.

В конце декабря было известно ещё о трёх кандидатах. На тот момент свои документы в конкурсную комиссию предоставили Георгий Невский, Игорь Попов, а также общественник Борис Золотаревский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост мэра освободился в ноябре. Нового главу могут назначить уже в конце февраля. Документы от желающих принимают до 15 января.

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