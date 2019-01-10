Рогозин: Я готов принять главу НАСА в России

Москва, , 11:52 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности принять в России директора НАСА Джима Брайдестайна. Российской и американской сторонам нужно обсудить, как «жить дальше», рассказал Рогозин РБК.

«Мы также пригласим к себе наших потенциальных коммерческих заказчиков из США, поскольку встретиться с ними в Вашингтоне уже не придется», — сказал глава Роскосмоса.

Инцидент с отказом США от его запланированного визита Рогозин назвал частью истории противостояния президента Дональда Трампа и конгресса. Пострадавшая сторона здесь — само американское космическое агентство, пояснил он.

Рогозин добавил, что у России есть, что предложить американским партнерам. Он также признался, что хотел бы когда-нибудь познакомиться с Илоном Маском.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года НАСА пригласило Рогозина посетить США в начале 2019 года, однако в начале января стало известно об отказе американской стороны от встречи. Директор НАСА Джим Брайденстайн позже пояснил, что отменил приглашение Рогозина в США, так как уступил интересам американских сенаторов, недовольных перспективой такого визита.

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