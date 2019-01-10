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Ли Кэцян оценил значение деятельности Tesla в Китае

Политика

В ходе встречи с Илоном Маском Ли Кэцян поздравил последнего с началом строительства завода в Шанхае

Пекин, 10 января 2019, 11:41 — REGNUM  В Пекине надеются, что деятельность автопроизводителя Tesla на территории Китая будет способствовать нормализации китайско-американских отношений, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте высшего государственного исполнительного органа КНР.

Отмечается, что Ли Кэцян в ходе встречи с основателем Tesla Илоном Маском поздравил последнего с началом строительства завода компании в Шанхае.

«Надеюсь, что Tesla будет участвовать в углублении политики реформ и открытости Китая и повлияет на стабилизацию развития китайско-американских отношений», — подчеркнул китайский премьер.

Напомним, ранее стало известно, что Tesla собирается построить в Шанхае свой первый зарубежный завод. Предприятие будет выпускать около 500 тыс. электрокаров Model 3.

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Китайско-американские отношения
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