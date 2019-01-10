В Китае завершили испытания ЗРС С-400: «Аналогов нет»

Пекин, , 11:34 — REGNUM Вторые тестовые стрельбы приобретенной у России зенитной ракетной системы С-400 состоялись в Китае. Испытания вновь прошли успешно, рассказал военно-дипломатический источник.

Стрельбы состоялись в декабре 2018 года на одном из китайских полигонов. Аэродинамическиая мишень, имитировавшая летательный аппарат, была успешно поражена ракетой 48Н6Е, летевшей со скоростью более 600 м/с.

Цель была поражена на предельной дальности — около 250 км. Программа испытаний российской ЗРС в Китае на этом завершена, сообщил источник ТАСС.

Отмечено также, что военное руководство КНР высоко оценило комплекс С-400. Один из представителем минобороны Китая заявил, что система доказала отсутствие аналогов в мире на сегодняшний день.

Как сообщало ИА REGNUM, первые тестовые стрельбы С-400 в Китае состоялись в начале декабря. Контракт на поставку зенитно-ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф» Россия подписала с Китаем в конце 2014 года.

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