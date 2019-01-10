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Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Сергея Бидонько

Политика

В связи с новым назначением

Москва, 10 января 2019, 11:09 — REGNUM  Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Сергея Бидонько («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Бидонько был избран в нижнюю палату парламента по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 (Свердловская область), являлся заместителем председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Согласно постановлению, полномочия депутата прекращены с 17 декабря 2018 года в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области.

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Государственная дума РФ VII созыва
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