Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Сергея Бидонько

Москва, , 11:09 — REGNUM Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Сергея Бидонько («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Бидонько был избран в нижнюю палату парламента по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 (Свердловская область), являлся заместителем председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Согласно постановлению, полномочия депутата прекращены с 17 декабря 2018 года в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области.