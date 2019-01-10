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Бывший руководитель ярославского СУСК стал советником губернатора

Политика

Экс-главный следователь будет отвечать за лес и экологию

Бывший руководитель ярославского СУСК стал советником губернатора
Иллюстрация: Yarregion.ru
Олег Липатов

Ярославль, 10 января 2019, 11:03 — REGNUM  Бывший руководитель ярославского управления Следственного комитета России Олег Липатов назначен советником губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Официально Липатов будет отвечать за вопросы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования, недропользования и охраны окружающей среды, животного мира и биологических ресурсов. Олег Липатов ушел на пенсию в октябре 2018 года.

Назначение на пост советника губернатора — обычная практика для высокопоставленных отставников в регионе. На аналогичные должности были назначены два бывших и.о. мэра Ярославля — Александр Нечаев и Алексей Малютин. Оба уволились по собственному желанию, когда должность потребовалась другому человеку.

В случае с Олегом Липатовым речь идет, вероятно, о почетном статусе и признании заслуг руководителя следственного управления, проработавшего на этом посту 11 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководитель ярославского управления СКР ушел в отставку

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