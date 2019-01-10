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Глава МИД Франции усомнился в честности выборов в ДР Конго

Политика

Результаты выборов не соответствуют данным проверки, проведенной Епископской конференцией Конго

Париж, 10 января 2019, 11:01 — REGNUM  Объявленные результаты президентских выборов в Демократической Республике Конго (ДРК), по всей видимости, не соответствуют реальным. Об этом в эфире телеканала CNews заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Кажется, объявленные результаты не соответствуют тем, которые были на самом деле», — усомнился глава французского дипломатического ведомства.

Также Ле Дриан подчеркнул, что результаты выборов не соответствуют данным проверки, проведенной Епископской конференцией Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что на президентских выборах в ДРК победил Феликс Тшисекеди. За него, по официальным данным, отдали свои голоса 38,57% избирателей.

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