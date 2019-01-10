Минкульт Индонезии: Жители Эр-Рияда в восторге от индонезийской культуры

Джакарта, , 10:53 — REGNUM Глава департамента истории при министерстве образования и культуры Индонезии Триана Уландари заявила, что община Саудовской Аравии в Эр-Рияде с энтузиазмом восприняла индонезийскую культуру, которая была представлена на 33-м культурном фестивале Festival Janadriyah, сообщает Antaranews.

Триана Уландари заявила, что фестиваль в Эр-Рияде помог жителям Саудовской Аравии лучше понять Индонезию, которая ранее была известна только как страна, предоставляющая рабочую силу или паломников.

«На фестивале были представлены батик, ремесленные изделия, эскизы, керамика и традиционные игры. Посетители фестиваля были очень восторженными и заинтересованными. Это важный шаг», — отметила она.

Известно, что министерство образования и культуры Индонезии получило запросы от органов управления Медины и Мекки на проведение выставок в крупных мечетях Индонезии. «Первая выставка пройдет в мечети Истикляль в Джакарте, затем в Макассаре и Северной Суматре», — пояснила Триана Уландари.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Пуан Махарани возглавила делегацию Индонезии на культурном фестивале в Эр-Рияде. Festival Janadriyah — это крупнейший культурный фестиваль на Ближнем Востоке, проводимый с 1985 года.