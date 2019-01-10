Четверг, 10 Января 2019 года
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В Прикамье в течение года появится новый городской округ

Политика

В Законодательное собрание края внесён проект закона, предусматривающий образование нового объединённого муниципалитета – Верещагинского городского округа

Пермь, 10 января 2019, 10:42 — REGNUM  В Пермском крае заксобрание в январе рассмотрит законопроект о преобразовании Верещагинского муниципального района. Реформа органов местного самоуправления позволит упростить систему местного самоуправления, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач и ускорить социально-экономическое развитие территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе заксобрания.

Стоит отметить, в 2018 году в Прикамье прошли восемь объединительных процессов, в результате которых в регионе появились новые городские округа.

Согласно законопроекту, переходный период образования Верещагинского городского округа предусмотрен до 1 января 2020 года. Структура органов местного самоуправления преобразованного округа определяется населением на местном референдуме согласно федеральному законодательству. При отсутствии инициативы граждан о проведении референдума структура органов местного самоуправления определяется Верещагинской гордумой после её избрания.

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Реформа местного самоуправления
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