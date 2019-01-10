Сеул: Второй саммит Трампа и Ким Чен Ын должен дать конкретные результаты

Сеул, , 10:38 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, указавший на неизбежность второго саммита между лидерами КНДР и США после визита Ким Чен Ына в Пекин, отметил, что он ожидает от этой встречи более конкретных результатов, нежели после первого, состоявшегося в Сингапуре 12 июня, сообщает Asia Times.

С таким заявлением глава Республики Корея выступил на регулярной новогодней пресс-конференции, отметив, что присутствие американских войск на территории страны никак не связано с ядерным разоружением КНДР. Он добавил тем не менее, что Вашингтону следует найти способ подтолкнуть Пхеньян к отказу от этого оружия массового поражения.

«Вкратце, визит председателя Ким Чен Ына в Китая является сигнал, что второй саммит США и Северной Кореи состоится в ближайшем будущем», — указал он, подчеркнув, что это событие будет «в очень близком будущем».

По словам южнокорейского лидера, северокорейская сторона на втором саммите должна выступить с предложением «значительных мер» по ядерному разоружению, а также на встрече должны быть заключены «четкие и конкретные» соглашения.

«Северной Кореи известно, что для снятия международных санкций, они должны сделать больше в плане ядерного разоружения, а со стороны США должны поступить контрмеры, которые не будут идти вразрез с устремлениями Пхеньяна», — добавил он.

Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын вернулся из Китая, в который он совершил неожиданный визит. В рамках своего визита Ким Чен Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем, а также посетил фабрику по производству лекарств. По некоторой информации, которая пока не подтверждается из официальных источников, следующая встреча лидеров КНДР и США может состояться в Ханое.