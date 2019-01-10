Москва, , 10:35 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать депутатский клуб, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

«Нам не хватает депутатского клуба, чтобы депутаты могли пообщаться в неформальной обстановке. Ведь мы 30 лет друг друга видим только в затылок. И только в Госдуме нет клуба, чтобы познакомиться ближе, хотя во всех парламентах мира подобные клубы действуют», — отметил Жириновский.

Он также обратил внимание на то, что парламентарии часто сталкиваются с неуважением к депутатам, выступающим в зале заседаний.