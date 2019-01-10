В Крыму прокомментировали планы Киева по новой морской провокации

Симферополь, , 10:32 — REGNUM Планы некоторых украинских военачальников относительно нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив являются «бредовыми выдумками». Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его словам, заявление экс-замглавы украинского Генштаба Игоря Романенко о том, что союзники Украины окажут ей помощь в новой провокации, является выдумкой.

«У других государств нет никакой позиции относительно помощи Киеву. Это бредовые выдумки представителей украинской армии», — цитирует слова Ганжары RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший замначальника украинского Генштаба Игорь Романенко заявил, что новая попытка прохождения кораблей ВМС Украины через Керченский пролив должна сопровождаться тщательной фиксацией всего процесса как с бортов плавсредств, так и из космоса.

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