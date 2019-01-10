Военная база России может появиться в ЦАР

Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Министр обороны Центрально-Африканской республики Мари Ноэль Койяра не исключила появления в стране российской военной базы. Такая возможность, по ее словам, предусмотрена межправительственным соглашением сторон о военном сотрудничестве.

Соответствующее соглашение было заключено в августе 2018 года. После этого был создан военный центр в Беренго, где российские инструкторы обучают местных солдат, однако военной базой его считать нельзя.

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении», — сказала Мари Ноэль Койяра РИА Новости в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в ЦАР произошли столкновения исламистских боевиков и христианских повстанцев, что обострило обстановку в стране. К концу июля 2018 года, по данным ООН, конфликт унес жизни около 6 тыс. человек, до 1 млн вынужденно покинули свои дома.

Читайте также: В Центральной Африке столкнулись интересы США, Франции, РФ и Китая