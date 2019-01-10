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Джакарта окажет поддержку Таиланду в АСЕАН — МИД Индонезии

Политика

Таиланд стал председателем АСЕАН на 2019 год

Джакарта, 10 января 2019, 10:26 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия окажет поддержку Таиланду, председателю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, в развитии юго-восточного региона в различных областях, сообщает Antaranews.

«Наш 2018 год завершился двусторонней встречей с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем. В ходе встречи Индонезия выразила поддержку лидерству Таиланда в АСЕАН в 2019 году», — заявила глава МИД Индонезии во время ежегодного заявления для прессы 9 января 2019 года.

Как председатель АСЕАН в 2019 году Таиланд собирается сделать акцент на продвижении партнерских отношений в интересах устойчивого развития, основанном на трех основных принципах, а именно: креативность, принцип взаимодополняемости и устойчивости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Таиланда в Индонезии Сонгхол Сукчан выразил намерение правительства Таиланда тесно сотрудничать с Индонезией и всеми государствами АСЕАН.

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Внешняя политика Индонезии
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