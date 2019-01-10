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Глава Крыма: чиновники Феодосии не выполняют и пятую часть поручений

Политика

«До сих пор не решён один из ключевых вопросов – формирование тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов»

Феодосия, Крым, 10 января 2019, 10:10 — REGNUM  Из полусотни поручений, данных властям Феодосии в конце 2018 года, чиновники местной администрации выполнили не более 20%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Несмотря на то, что они имели право в течение двух дней обжаловать сроки выполнения данных поручений, ни одного подобного запроса не поступило. Кроме того, до сих пор не решён один из ключевых вопросов — формирование тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов», — отметил глава РК.

По его словам, до конца первого квартала текущего года силами правительства Крыма будут приведены в соответствие все экономические показатели деятельности регоператоров и МУПов, оценка экономической обоснованности тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM накануне, 9 января, стало известно, что новым министром ЖКХ Крыма назначили бывшего руководителя сочинского водоканала Дмитрия Черняева. Предыдущий министр ЖКХ Крыма Виталий Глотов ушёл в отставку по собственному желанию 3 декабря, проработав чуть более шести месяцев. Ранее в этой должности с июля 2017 года по апрель 2018 года работала Марина Горбатюк. До неё проблемным ведомством руководили Сергей Карпов и Александр Жданов, досрочно покинувшие свои должности.

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