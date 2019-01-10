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Госдума почтила память Анатолия Лукьянова

Политика

Лукьянову было 88 лет

Москва, 10 января 2019, 10:09 — REGNUM  Госдума почтила память председателя Верховного совета СССР Анатолия Лукьянова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

«Предлагаю почтить память минутой молчания», — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Парламентарий отметил, что он занимал ключевой пост, был хорошим поэтом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутату Владимиру Кашину (КПРФ) вместе с аппаратом нижней палаты парламента сделать все необходимое для организации похорон и прощания с Лукьяновым.

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни. Лукьянов принял участие и в политике постсоветской России. В декабре 1993 года он был избран депутатом Госдумы. С 1994 года по 2000 он входил в состав президиума ЦК КПРФ.

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