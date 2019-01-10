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В Сирии находятся около 400 граждан Казахстана — КНБ

Политика

В отношении нескольких лиц решается вопрос о лишении гражданства

Астана, 10 января 2019, 10:09 — REGNUM  В Сирии находятся 370−380 граждан Казахстана, и с ними проживают 400−500 детей, заявил глава департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Бахытбек Рахымбердиев на брифинге в МИД Казахстана, сообщает 10 января издание «Власть».

Глава департамента напомнил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел норму лишения гражданства для лиц, вступивших в террористическую организацию.

Рахымбердиев отметил, что в настоящее время данная мера прорабатывается в отношении нескольких лиц, пребывающих в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава департамента КНБ Казахстана Бахытбек Рахымбердиев прокомментировал вопрос лишения гражданства лиц, эвакуированных из Сирии 6 января в ходе гуманитарной операции.

Читайте ранее в этом сюжете: Эвакуированные из Сирии лица не будут лишены гражданства — КНБ Казахстана

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Политическая жизнь Казахстана
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