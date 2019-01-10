Критика решения Трампа о выводе войск говорит о многом – The Nation

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Та яростная реакция, с которой было встречено решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, позволяет многое понять в нынешнем устройстве американской политики, пишет специалист по России, профессор Принстонского и Нью-йоркского университетов Стивен Коэн в статье для американского издания The Nation.

Коэн подчеркивает, что решение Трампа вывести войска правильно, поскольку этот незначительный контингент не играет никакой позитивной роли или служит какой-либо стратегической цели. Единственное, для чего контингент может использоваться, — это поставить крест на возглавляемых Россией мирных переговорах или стать плацдармом для войны США с Ираном. Хуже всего то, что присутствие этих войск сопряжено с постоянным риском превращения нынешней холодной войны в горячую в случае гибели американских военных от действий России. Поэтому если Трампу удастся довести свое решение до конца, он сможет сделать американо-российские и в целом мир немного более безопасным.

Несмотря на это, решение Трампа вывести войска из Сирии, а также сократить вдвое контингент американских сил в Афганистане встретило яростное сопротивление со стороны «как левых, так и правых». Анализ этой реакции проливает свет на вызывающие беспокойство убеждения, которые укоренились в межпартийном политическом и медийном истеблишменте страны.

Во-первых, оказалось, какой бы мудрой или нет по отношению к интересам США ни была инициатива Трампа, она будет неприемлема для этого истеблишмента. Любая видная политическая фигура, которая поступит наоборот, моментально удостоится обвинением в причастности к Russiagate, а также будет названа пропутинской или изоляционистом.

«Это беспрецедентно для современной американской истории», — отмечает Коэн.

«Даже Ричард Никсон не сталкивался со столь значительными препонами со стороны истеблишмента в плане возможности проведения политики национальной безопасности во время Уотергейтского скандала», — подчеркивает он.

Во-вторых, неудивительно, но решение Трампа было встречено эскалацией обвинений Трампа в сговоре с Россией. Издание The New York Times даже нашло источник в Москве, который назвал нынешнего главу Белого дома «подарком небес, который не перестает радовать». Получается, указывает Коэн, что Трамп — первый президент после Франклина Делано Рузвельта, который не поддерживает вообще никаких отношений с Кремлем из-за постоянных обвинений в свой адрес.

В-третьих, за яростной критикой Трампа скрывается нечто большее, нежели простая борьба с ним: империалистическое видение роли США на мировой арене. Его прикрывают различным эвфемизмами. Достаточно вспомнить, слова советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что Трамп не смог «сохранить глобальное лидерство США», или заявление бывшего главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США — незаменимая нация.

«Здесь нечему удивляться. Подобное «глобальное» империалистическое мышление на протяжении многих десятилетий лежало в основе принятие внешнеполитических решений США», — замечает Коэн, подчеркивая, что это мышлению «обучают в наших школах международных отношений».

В-четвертых, в рамках этого империалистического мышления осуществляется прославление американских генералов. Так, одним из самых частых критических замечаний в адрес Трампа стало то, что он, принимая решение о выводе войск, не учел совет своих генералов, в частности, Мэттиса. При этом та тщательность, с которой Демократическая партия превозносит Мэттиса, напоминает их хвалебные заявления в адрес различных разведывательных ведомств.

«Противостояние Трампу создает политические культы из американских разведывательных и военных институтов», — обращает внимание автор.

Наконец, решение Трампа вернуть войска из Сирии могло бы стать началом обсуждения столь необходимого альянса США и России в борьбе с терроризмом. Москва обладает в этой области несравнимо большим потенциалом. В частности, именно российские специалисты предупреждали об одном из братьев Царнаевых, устроивших теракт на Бостонском марафоне. Кремль с терактов 11 сентября 2001 года предлагал сотрудничать в этой области, но президенты Джордж Буш — младший и Барак Обама так или иначе отвергли это предложение.

В этом контексте многие пропустили сообщение Трампа на его странице в Twitter от 3 декабря, в котором он призвал своих российского и китайского коллег приостановить «то, что уже стало крупной и бесконтрольной гонкой вооружений». Если Трампу удастся добиться прогресса и в этом направлении, он также удостоится эпитета «предателя» в свой адрес.

«Если события будет развиваться таким образом, это подтвердит в очередной раз часто высказываемое мной предположение о том, что в США влиятельным кругам предпочтительнее добиться импичмента президента, нежели избежать военной катастрофы», — указывает Коэн.

«И именно эти силы, а не Трамп или Путин, является самой серьезной угрозой национальной безопасности США», — заключает автор.

Напомним, о выводе американских военных из Сирии Трамп заявил в декабре 2018 года, отметив, что США выполнили свою основную задачу в арабской республики — нанесли сокрушительное поражение террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впоследствии Трамп, как указывают западные эксперты, под влиянием своего окружения стал откладывать вывод войск.

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