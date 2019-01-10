В Госдуме выступают против участия в ПАСЕ

Москва, 10 января 2019, 09:45 — REGNUM «Справедливая Россия» против формирования делегации для участия в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил первый замглавы фракции Михаил Емельянов.
«ПАСЕ не та форма, которую надо использовать для контактов с европейцами», — отметил Емельянов.
При этом, полагает он, контакты с европейскими парламентариями прекращены не будут.
«Мы считаем, что российской делегации не следует участвовать в ближайшем заседании ПАСЕ. Это не значит, что мы прекратим контакты с европейскими парламентариями, есть форумы европейских парламентариев», — сказал он.
Госдума получила приглашение сформировать делегацию для участия в январской сессии ПАСЕ.
Читайте ранее в этом сюжете: Слуцкий: 2019 год несет момент истины для сотрудничества РФ и ЕС