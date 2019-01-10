Арестован директор компании-подрядчика космодрома «Восточный»

Благовещенск, , 09:43 — REGNUM Обвиняемого в крупном мошенничестве при строительстве космодрома «Восточный» генерального директора компании АО «Лео Телеком» Антона Новикова арестовали на два месяца. Об этом сообщает 10 января пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области.

Новикову вменяется в вину то, что на должности руководителя предприятия он присвоил около 26 млн рублей, принадлежащих Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Тем самым, по мнению следствия, обвиняемый нанес космической сфере страны материальный ущерб в особо крупном размере.

«Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Новикова А.С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 28 февраля 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Новиков ранее был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь во Вьетнам.