ВМС США в Южно-Китайском море могут спровоцировать конфликт — эксперт

Пекин, , 09:49 — REGNUM Операция военных кораблей ВМС США в Южно-Китайском море может спровоцировать конфликт, и виноват в этом будет Вашингтон. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил военный исследователь из Пекина Чзан Цзюньшэ.

«Военные корабли двух стран, безусловно, будут находиться на близком расстоянии друг от друга, и будут, вероятно, случаться недоразумения или даже столкновения», — заявил Чзан Цзюньшэ, исследователь из Военно-исследовательского института ВМС КНР.

«Если происходит столкновение, главная причина — Соединенные Штаты», — добавил он.

Военный эксперт заявил, что каждый раз, когда американский военный корабль заходит в воды Южно-Китайского моря, у Пекина нет иного выбора, кроме как отправить свои военные корабли в эту зону.

По словам Чзан Цзюньшэ, с тех пор, как к власти в США пришел Дональд Трамп, произошло 14 случаев, когда корабли ВМС США заходили в воды Южно-Китайского моря.

Напомним, Китай претендует почти на весь регион Южно-Китайского моря и осуждает Соединенные Штаты и их союзников за военно-морские операции вблизи спорных островов и территорий, которые, по мнению властей Китая, принадлежат КНР.

Вьетнам, Филиппины, Бруней, Малайзия и Тайвань являются странами, которые также выдвигают претензии на ряд спорных островов в Южно-Китайском море.

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