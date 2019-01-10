В Китае дали оценку торговым переговорам с США

Пекин, , 09:29 — REGNUM Торговые консультации китайской и американской сторон в Пекине были обстоятельными и стали основой для решения волнующих обе стороны вопросов. Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством коммерции КНР по итогам переговоров.

Отмечено, что представители США и КНР провели обстоятельный, тщательный обмен мнениями. Повысился уровень взаимопонимания, заложена основа для решения вопросов, интересующих обе стороны, достигнута договоренность о дальнейшем тесном контакте.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам должны состояться 7 и 8 января, однако продлились и на следущий день. Президент США Дональд Трамп отметил в своём микроблоге, что консультации «идут очень хорошо».

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