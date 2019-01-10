Из «Газпрома» в Минкавказ: назначен новый заместитель главы министерства

Москва, , 08:59 — REGNUM У министра по делам Северного Кавказа появился новый заместитель. Распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на эту должность назначен Арсен Гаглоев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минкавказа. О кадровом решении стало известно в начале 2019 года, хотя документ о назначении подписан еще 30 декабря прошлого года.

О новом замминистра известно, что он пришел на работу в ведомство из АО «Газпром», где трудился с 2012 года, занимая должность заместителя начальника департамента по работе с органами власти РФ.

Арсену Гаглоеву 39 лет. Он родился в Тбилиси. Получил высшее образование в 2002 году, окончив с отличием Северо-Кавказский государственный технологический университет по специальности «юриспруденция».

С 2008 года Гаглоев работал руководителем аппарата главы города Владикавказ, а затем был назначен помощником заместителя председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания. С января по август 2009 года занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Телекинокомпания-ИР», а после этого до 2012 года работал руководителем администрации президента Республики Южная Осетия.

Стоит отметить, что у министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева до назначения Арсена Гаглоева было пять заместителей, в том числе один первый. Есть среди них и представители Северной Осетии — статс-секретарь Олег Хацаев.