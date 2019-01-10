Четверг, 10 Января 2019 года
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NASA продолжит отправлять астронавтов на МКС на «Союзах» — Рогозин

Политика

В «Роскосмосе» есть соответствующие заявки

Москва, 10 января 2019, 08:42 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжит отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз», заявил в интервью РБК генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями», — заявил Рогозин.

Напомним, ранее Рогозин, комментируя решение NASA отложить его визит в США, отметил, что это связано с внутриполитической борьбой в Вашингтоне — между главой Белого дома Дональдом Трампом и конгрессом.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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