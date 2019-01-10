На Украине придумали «беспроигрышный» способ прохода Керченского пролива

Киев, , 08:25 — REGNUM Новая попытка прохождения кораблей ВМС Украины через Керченский пролив должна сопровождаться тщательной фиксацией всего процесса как с бортов плавсредств, так и из космоса, полагает бывший замначальника украинского Генштаба Игорь Романенко.

«Новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», — цитирует UAportal слова собеседника.

Романенко уверен, что для Украины очередная провокация является беспроигрышным вариантом, поскольку и в случае задержания кораблей российскими пограничниками, и в случае успешного прохода в акваторию Азовского моря «Россия оказывается в достаточно сложной ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов подчеркнул, что у экипажей украинских кораблей, строго соблюдающих международные требования, не возникнет никаких сложностей с проходом через воды Керченского пролива.

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