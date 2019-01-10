Пушков о новых претензиях «Нафтогаза»: Оснований нет

Москва, , 08:34 — REGNUM Требование «Нафтогаза» о компенсации за возможное падение цены газотранспортной системы (ГТС) Украины, предъявленное российскому Газпрому, не имеет под собой оснований. Так прокомментировал заявление главы украинской компании Андрея Коболева член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Россия за это ответственность не несет», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор добавил, что из-за «постоянных исков, шантажа и вымогательства» партнерство с украинской госкомпанией стало неприемлемым, и разумнее всего никаких дел с ней не иметь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о подаче иска к Газпрому на сумму в $12 млрд на довольно странных основаниях. Так «Нафтогаз» оценил снижение стоимости газотранспортной системы (ГТС) Украины после того, российский газ перестанет идти по ней транзитом и будет направлен на газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». При этом украинская сторона готова отказаться от иска, если с российской компанией будет заключен новый долгосрочный контракт.

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