Во Франции прозвучал призыв к новой демонстрации «желтых жилетов»

Париж, , 08:03 — REGNUM Французский профсоюз Solidaires призвал «желтые жилеты» провести новую демонстрацию на всей территории Франции в эту субботу, 12 января, требуя социальной справедливости, снижения налогов и равных прав, сообщает Le Figaro.

«Мы призываем к демонстрациям ради реальных побед, чтобы удовлетворить наши требования: социальная и налоговая справедливость, равные права», — говорится в заявлении профсоюза.

Представители организации считают, что «на массовое движение, решительное и неудовлетворенное малыми крошками, правительство отвечает «большими дебатами» и жестокими репрессиями».

Известно, что, помимо Solidaires, ни один другой профсоюз до сих пор не обратился с призывом присоединиться к «желтым жилетам» на национальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из активисток «желтых жилетов» Жаклин Муро ранее заявила о намерении создать собственную политическую партию.

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