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СМИ: Обезглавлено управление ФСИН по Прикамью

Политика

По данным информресурсов, глава ведомства покинул занимаемую должность. Документ об отставке не опубликован

Пермь, 10 января 2019, 08:05 — REGNUM  В Пермском крае ушёл в отставку начальник ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев. Он уже написал рапорт, 9 января на рабочем месте Андреева уже не было, сообщает издание «Местное время».

На сайте ГУФСИН по Пермскому краю Андреев по-прежнему указан как начальник ведомства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУФСИН по региону, Владимир Андреев по собственной инициативе покинул должность, но он остаётся в резерве ГУФСИН РФ. Сейчас временно исполняет обязанности начальника ГУФСИН по Прикамью Игорь Суворов, который является заместителем начальника.

Стоит отметить, что Андреев возглавлял пермский ГУФСИН с октября 2017 года. До этого он являлся главой ГУФСИН по Оренбургской области (2011−2017 годы).

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