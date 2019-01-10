Эквадор не направит своего представителя на инаугурацию Мадуро

Кито, , 07:50 — REGNUM Правительство Эквадора не отправит своего представителя на инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 9 января заявил президент Эквадора Ленин Морено, сообщает агентство Prensa Latina.

«Мы как правительство решили не направлять официальную делегацию на церемонию инаугурации 10 января» — сказал Морено.

Президент также подчеркнул, что Эквадор критикует ситуацию с осуществлением прав человека в Венесуэле, но взамен «получает необоснованные оскорбления со стороны официальных властей, которые привели к отзыву посла в Каракасе». Ленин Морено считает защиту прав человека юридическим и этическим обязательством, а не вмешательством во внутренние дела.

На церемонии инаугурации Николаса Мадуро будут присутствовать представители России, Белоруссии, Китая, Алжира, Белиза, Южной Осетии, Конго и Ирландии, а также президенты Боливии и Сальвадора, глава Кубы.

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