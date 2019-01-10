Митинг против политики Макрона прошел в городе Кретей

Париж, , 07:39 — REGNUM Выступающие за отставку президента Франции Эммануэля Макрона, около 150 человек, собрались у стен нового здания, построенного для соревнований по гандболу, в городе Кретей недалеко от Парижа, сообщает Le Figaro.

Известно, что глава государства прибыл в город на церемонию открытия Дома гандбола 9 января 2019 года.

Несколько профсоюзных организаций выступили на митинге, к которому присоединилась группа активистов движения «желтые жилеты», чтобы создать общий фронт против политики правительства.

«Макрон, ты облажался, рабочие на улице», — скандировали протестующие. Произошли незначительные столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил 7 января 2019 года о возможном принятии нового закона, ужесточающего санкции против незапланированных демонстраций.