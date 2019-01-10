«Воздержимся от ответа»: Япония о вызове посла в МИД России

Москва, , 07:28 — REGNUM Япония не стала комментировать вызов своего посла Тоёхисы Кодзуки в МИД России после последних заявлений Токио по мирному договору и Курильских островов, об этом 10 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя японского внешнеполитического ведомства.

«С точки зрения необходимости ведения японо-российских переговоров по мирному договору в тихой обстановке, мы воздерживаемся от ответа», — заявил дипломат.

По его словам, Кодзуки полностью объяснил замглавы МИД РФ Игорю Моргулову «позицию Японии по мирному договору».

Читайте также: Япония предложит РФ не требовать взаимных компенсаций по Курилам

Напомним, ранее в Токио неоднократно звучали заявления в том числе о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу «перехода территориальной принадлежности островов к Японии», об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» за «послевоенную оккупацию островов».

В свою очередь в МИД РФ напомнили, что такие высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса. Москва расценивает это как попытку навязать японский сценарий урегулирования вопроса мирного договора.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мирный договор должен быть основан на безоговорочном признании итогов Второй мировой войны и суверенитете России над южными Курильскими островами.

Читайте также: Почему столь смело Абэ принялся рассуждать о судьбе населения Курил?

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Японии вызван в МИД России по поводу Курильских островов