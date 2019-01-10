Президентом ДР Конго стал Феликс Тшисекеди — СМИ

Киншаса, , 07:23 — REGNUM Феликс Тшисекеди победил на президентских выборах в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает BBC Swahili.

Глава избирательной комиссии СENI Корнуэлл Нангаа заявил об этом рано утром 10 января. Политик набрал 38,57% голосов и объявлен новым президентом ДРК.

Феликс Тшисекеди получил больше 7 миллионов голосов, Мартин Фаюлу, второй кандидат от оппозиции, получил 6,4 миллионов голосов, а кандидат от правящей партии Эммануэль Шадари набрал около 4,4 миллионов голосов.

Если эти результаты будут подтверждены, то Феликс Тшисекеди станет первым в истории кандидатом от оппозиции, выигравшим выборы в ДРК после того, как страна получила независимость.

По словам избирательной комиcсии CENI, полные результаты будут объявлены 15 января, а еще через 3 дня нового президента приведут к присяге. Однако результаты имеет право оспорить Конституционный суд страны.

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