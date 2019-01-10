Мадуро пригрозил «группе Лимы» суровыми дипломатическими мерами

Каракас, , 07:16 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал принять дипломатические меры в отношении стран «группы Лимы» в течение 48 часов, если они не откажутся от своего заявления, передает канал TeleSur.

9 января Николас Мадуро выступил на пресс-конференции во дворце Мирафлорес и заявил, что в Венесуэле осуществляется государственный переворот, авторами которого являются Вашингтон и «группа Лимы». Президент назвал «группу Лимы» «картелем интересов мафии» и обвинил в нарушении принципов мирного международного сосуществования.

Если «группа» не изменит свою позицию по отношению к Каракасу в течение 48 часов, правительство Венесуэлы примет «суровые и решительные дипломатические меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января «группа Лимы» из 13 латиноамериканских стран потребовала от Николаса Мадуро отказаться от вступления в должность президента на второй срок и передать исполнительную власть парламенту, пока в стране не пройдут новые президентские выборы.

10 января в Каракасе пройдет инаугурация президента.

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