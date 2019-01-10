Зачем Хабаровску статус города федерального значения?

Хабаровск, , 07:02 — REGNUM Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о намерении добиваться для Хабаровска статуса города федерального значения наделало много шума. Идею обсуждают, спорят. Для чего Фургалу понадобилась озвучивать такую мысль, что это даст региону в случае её реализации, вместе с экспертами разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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В хабаровских и дальневосточных СМИ идею Сергея Фургала активно обсуждают, ещё активнее критикуют. Главный повод для критики звучит: а с чем останутся муниципалитеты и с чем, в итоге, останется сам Сергей Фургал?

«Давайте не спешить с выводами. Во-первых, это заявление — очень хороший пиар-ход со стороны нового губернатора. Он таким образом заявляет о себе как о руководителе, который пришел надолго. И это хорошо. Хабаровчане, да и жители районов Хабаровского края, не будем скрывать, восприняли крайне нервно перенос административного центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Хабаровск вполне может стать финансовым центром, может стать центром привлечения инвестиций. Разве это плохо? К тому же — это было бы утверждением Хабаровска, все-таки, главным городом на Дальнем Востоке. Поэтому, не стоит пока ломать копья и критиковать, нужно наблюдать за ситуацией», — считает доктор политических наук, профессор ТОГУ Илдус Ярулин.

Есть своё мнение у эксперта и по поводу страхов относительно того, что, в случае получения Хабаровском статуса города федерального значения, он станет отдельным субъектом РФ, со своим губернатором, правительством и бюджетом. А муниципалитеты останутся и без средств, и без перспектив.

«Допустим, Хабаровск станет городом федерального значения. Почему Сергею Фургалу не попробовать стать его губернатором? Это один из вариантов и не самый плохой. Есть и ещё варианты. Скорее всего, в состав Хабаровского края вернется Еврейская АО. Об этом уже просят сами жители. Может быть, по этому поводу будет референдум. А тогда это уже новый регион. А новый субъект — это новые выборы. Выиграет ли их Сергей Фургал? Или — дадут ли ему их выиграть? Вопрос. А вот стать губернатором города федерального значения — почему бы и нет? Опасения по поводу того, что в таком случае муниципалитеты останутся ни с чем и окончательно деградируют, тоже считаю преждевременными — если Хабаровск будет крупным инвестиционным центром, то и остальному краю что-то да достанется. Хуже точно не будет. Нужно наблюдать, нужно ждать разъяснений от губернатора, я уверен, что они последуют. Но критику я считаю преждевременной», — убеждён Илдус Ярулин.

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Вполне позитивно оценил заявление Сергея Фургала о намерении добиваться для Хабаровска статуса города федерального значения и финансовый консультант, кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ Максим Кривелевич:

«Здесь, если кратко, то всё очень просто. Региональные бюджеты живут за счёт НДФЛ, то есть, за счёт отчислений от зарплат людей, которые на этой территории трудятся. У нас зарплаты сейчас не растут, белые, по крайней мере, нигде, кроме госсектора. Соответственно, расходы у регионов растут, а доходная база у регионов не растёт. В итоге регионы оказываются в ситуации, где собственными силами никак не справится. И поэтому сейчас, кто получит какие-то федеральные деньги, тот и будет «в шоколаде». А все остальные будут постоянно ходить и клянчить — на ремонт дороги, строительство больниц, на каждый отопительный сезон и прочее. Ну, а дальше… дальше уже каждый губернатор действует в меру своей фантазии — кто-то хочет иметь у себя административный центр ДФО, кто-то город федерального значения, и так далее. Это просто способ подложить какое-то обоснование под попытку получения федеральных денег. И не так уж важна внешняя сторона, не важно, кто как себя называет — «столицей ДФО» или «городом федерального значения». Нужны основания для федерального центра, по которым можно получить деньги. Увы, но это реальность. Да, это деньги для города Хабаровска. Но — хотя бы так», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае перенос назвали «местью за выборы» губернатора — не единоросса, на Камчатке посоветовали полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, одному из главных идеологов переноса, заняться реальным развитием Дальнего Востока, а не перетаскиванием «столицы» полуразрушенного федерального округа «туда-сюда». В этом смысле, по мнению экспертов, заявление Сергея Фургала способствовало улучшению его имиджа после провала с утратой «столичного статуса» краевым центром Хабаровском.

В части того, что регионам в 2019 году необходимо будет буквально совершать чудеса ловкости, чтобы «выбить» из федерального центра деньги на жизнь, с экономистом Максимом Кривелевичем согласен другой эксперт ИА REGNUM — политолог, руководитель консалтинговой группы «Ермилов и партнёры» Даниил Ермилов. Эксперт полагает, что деньги регионов, собранные в Москве, будут выбиваться обратно под угрозой массовых протестов и требований о пересмотре федеративного договора от 31 марта 1992 года, в регионах будет расти число претензий к федеральной власти.