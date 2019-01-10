Приморцы против создания ядерного могильника в регионе

Владивосток, , 05:26 — REGNUM Жители Приморского края выступают против строительства Центра хранения ядерных отходов. В сети опубликована петиция к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с требованием не допустить создания ядерного могильника на территории края, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ее подписали уже более 17 тыс. человек.

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Построить полигон ядерных отходов в Приморье планируется к 2025 году. По мнению авторов петиции, «влияние радиоактивного излучения отрицательно сказывается на здоровье человека и его потомства на протяжении всей жизни». Приморцы требуют не допустить создания в регионе Центра хранения ядерных отходов. В настоящее время петицию подписали более 17 тыс. 500 человек.

«В Приморье построят центр для хранения ядерных отходов по соглашению российской и японской сторон. Поручение по созданию центра дало правительство РФ. Объект будет «кондиционировать» и «долговременно хранить» ядерные отходы в Приморье. Здание построят на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами. Его планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году. Влияние радиоактивного излучения отрицательно сказываться на здоровье человека и его потомства на протяжении всей жизни. Сейчас необходимо бороться за себя и за наших детей. Приморье не ядерная помойка Японии!» — призывают авторы петиции.

Волна возмущений, по мнению экспертов и ученых, вызвана неизвестностью, отсутствием достоверной информации.

«Информацию о ввозе радиоактивных отходов из-за рубежа в России даже обсуждать не хочу — этот ввоз запрещен у нас по закону, — сказал генеральный директор ООО «РЭСцентр», действительный член Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, вице-президент Российского Зеленого Креста, член общественных советов Росатома и Ростехнадзора Михаил Рылов. — Это уголовно наказуемое дело. В УК есть две статьи по этому поводу, которые осуждают за незаконное обращение с радиоактивными отходами и ядерными материалами. Ввозить в нашу страну отходы нельзя. Главная работа общественности в том, чтобы напоминать о контроле. Это в общих интересах — ничего не забыть и все сделать, как положено».

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Как сообщало ИА REGNUM, общественность поднялась на защиту Приморья в связи с тем, что госкорпорация «Росатом» опубликовала на сайте «Госзакупки.ру» документацию о конкурсе на проведение проектно-изыскательских работ объекта «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов».

«Информация о размещении Росатомом заказа на проведение проектно-изыскательских работ объекта под названием «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов» в Приморье — это еще не проект, — пояснил заместитель директора по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности, Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН Игорь Линге. — О проведении общественных слушаний пока рано говорить, им должны предшествовать хоть какие-то работы из обозначенных в заказе. Для начала необходимо посмотреть, какое количество площадок есть для рассмотрения, насколько они подходят. Поскольку нет проекта, то и материалов по оценке воздействия на окружающую среду быть не может — они делаются только на основе проектной или изыскательской документации. Пока ничего этого нет, не понятно, откуда паника — что же теперь слово «радиационный» вообще не произносить, чтобы не вызывать беспокойство?».