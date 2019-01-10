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В Пентагоне нехорошо высказываются об F-35

Политика

F-35 относятся к семейству малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения

Вашингтон, 10 января 2019, 05:07 — REGNUM  Крика в резкой форме в адрес американских истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II не раз звучала из уст исполняющего обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрика Шэнахэна, пишет Politico.

По данным источников издания, Шэнахэн не раз критиковал как сам истребитель, так и программу корпорации Lockheed Martin — производителя F-35. Проект этот Шэнахэн называет ошибочным, а по поводу истребителя нецензурно ругается.

Напомним, F-35 относится к семейству малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. По оценкам экспертов, полная стоимость создания и обслуживания этого истребителя до утилизации составляет $670 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: F-35: машина, состоящая из одних недостатков

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