Ким Чен Ын высказался о второй встрече с Трампом

Пекин, , 04:44 — REGNUM Усилия прилагает Пхеньян для продуктивности второй встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом, заявил глава КНДР, сообщает «Синьхуа».

Заявление было сделано в Пекине на встрече Кима с председателем КНР Си Цзиньпином. Северокорейский лидер заверил китайского коллегу в том, что Пхеньян намерен урегулировать проблемы Корейского полуострова политическими средствами. В частности, Пхеньян заинтересован в диалоге с Вашингтоном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким прибыл в Пекин в ночь на 8 января. Это произошло уже в четвертый раз за последний год. Все международные встречи Си и Кима в 2018 году были посвящены или переговорам северокорейского лидера с Трампом или с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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