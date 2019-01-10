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Ким Чен Ын высказался о второй встрече с Трампом

Политика

Пхеньян намерен урегулировать проблемы Корейского полуострова политическими средствами

Пекин, 10 января 2019, 04:44 — REGNUM  Усилия прилагает Пхеньян для продуктивности второй встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом, заявил глава КНДР, сообщает «Синьхуа».

Заявление было сделано в Пекине на встрече Кима с председателем КНР Си Цзиньпином. Северокорейский лидер заверил китайского коллегу в том, что Пхеньян намерен урегулировать проблемы Корейского полуострова политическими средствами. В частности, Пхеньян заинтересован в диалоге с Вашингтоном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким прибыл в Пекин в ночь на 8 января. Это произошло уже в четвертый раз за последний год. Все международные встречи Си и Кима в 2018 году были посвящены или переговорам северокорейского лидера с Трампом или с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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