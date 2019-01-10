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Премьер-министр Греции высказался о переименовании Македонии

Политика

По мнению Ципраса, Камменос не заинтересован в усилении партии «Новая демократия»

Афины , 10 января 2019, 04:29 — REGNUM  Договоренность с Македонией по поводу ее переименования будет одобрена парламентом Греции, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас, передает OPEN TV.

«Думаю, что соглашение со Скопье будет одобрено», — заявил Ципрас.

Глава греческого правительства предупредил, что, если при этом голосовании партия «Независимые греки» не захочет поддержать соглашения, то он будет поднимать вопрос доверия правительству.

Основанием к такому предположению служат заявления Паноса Камменоса, лидера «Независимых греков», по поводу нежелания поддерживать соглашение с Македонией. При этом, по мнению Ципраса, Камменос не заинтересован в усилении партии «Новая демократия» и не станет вредить правительству.

Напомним, в середине июня было подписано соглашение между Грецией и Македонией о переименовании. Если договор вступит в силу, Македония будет называться «Республика Северная Македония». Таким образом, название этой страны перестанет совпадать с названием одной из областей Греции.

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Переименование Македонии
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