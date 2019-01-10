Трамп отказал Калифорнии в бюджетной помощи для борьбы с пожарами

Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Средства на борьбу с лесными пожарами в Калифорнии выделены не будут, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги», — написал Трамп.

Положение дел относительно ситуации с Калифорнией он назвал «позорным». Американский президент отметил, что пожары — результат не отсутствия денег, которые выделялись штату, а «надлежащего управления лесами» .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожары в Калифорнии летом-осенью 2018 г. привели к гибели 85 человек. Без вести пропавшими числится 11 человек.

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