В США в отставку подал замгенпрокурора

Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Заявление об уходе в отставку подал замгенпрокурора США Род Розенстайн, передает АВС.

Как отмечают источники, соответствующие планы Розенстайна стали достоянием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Уход чиновника произойдет после того, как генпрокуратуру и министерство юстиции возглавит Уильям Барр.

Напомним, Розенстайн занимался курированием дела о так называемом вмешательстве России в выборы 2016 года в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года Трамп отправил в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса. Барр выдвинут американским президентом на должность генпрокурора — кандидатуру должен одобрить американский конгресс.

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