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В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Сербию

Политика

Визит Путина в Белград запланирован 17 января

Москва, 10 января 2019, 03:23 — REGNUM  На стадии подготовки находится визит в Сербию главы РФ Владимира Путина, сообщил журналиста пресс-секретарь администрации президента Дмитрий Песков.

Напомним, визит Путина в Белград запланирован 17 января — по приглашению сербского президента Александра Вучича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Песков заявил, что Путин отправится в Сербию в январе. На этой встрече главы государств планируют заключить ряд соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле рассказали, когда Путин посетит Сербию

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Российско-сербские отношения
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