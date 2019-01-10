В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Сербию

Москва, , 03:23 — REGNUM На стадии подготовки находится визит в Сербию главы РФ Владимира Путина, сообщил журналиста пресс-секретарь администрации президента Дмитрий Песков.

Напомним, визит Путина в Белград запланирован 17 января — по приглашению сербского президента Александра Вучича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Песков заявил, что Путин отправится в Сербию в январе. На этой встрече главы государств планируют заключить ряд соглашений.

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