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Адвокат назвал возможные сроки содержания американца Уилана под стражей

Политика

Жеребенков: Крупные дела расследуются не менее полугода

Москва, 10 января 2019, 02:44 — REGNUM  Длительной расследования дела бывшего американского военного Пола Уилана может составлять год, заявил адвокат подследственного Владимир Жеребенков, пишет The Wall Street Journal.

Адвокат пояснил, что «дело Уилана» — крупное, а такие расследования ФСБ может расследовать от полугода до года. Со своей стороны он ходатайствовал об освобождении Уилана, и сейчас ожидает ответ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилан задержан в Москве 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. Он является не только гражданином Соединенных Штатов, но и британским подданным. Также у него есть паспорта гражданина Ирландии и Канады.

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